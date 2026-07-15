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Аленичев: не верю, что ФИФА тащит Месси

Экс-игрок сборной России Дмитрий Аленичев не согласился с мнением о том, что ФИФА якобы помогает Лионелю Месси на чемпионате мира - 2026.
Фото: ФИФА
При этом бывший полузащитник признался, что хотел бы увидеть аргентинцев в финале турнира.

- Не верю, что ФИФА тащит Месси. Мне хотелось бы, чтобы в финал вышла Аргентина. У них феерит феноменальный Месси! Но англичане тоже в порядке. На этом турнире Беллингем в порядке, - передаёт слова Аленичева "Чемпионат".

Второй полуфинал мирового первенства между сборными Аргентины и Англии состоится 15 июля и начнётся в 22:00 по московскому времени. Победитель этой встречи разыграет чемпионский титул с Испанией, которая ранее оказалась сильнее Франции (2:0).

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