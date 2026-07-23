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Раскрыты планы "Баварии" по Кейну - источник

Нападающий "Баварии" Гарри Кейн близок к тому, чтобы продлить сотрудничество с мюнхенским клубом.
Фото: Getty Images
Как пишут журналисты Бен Джейкобс и Сэм Си, стороны планируют вернуться к переговорам после завершения чемпионата мира. Ожидается, что итогом обсуждений станет подписание нового контракта с 32-летним форвардом.

По данным источников, в текущее трансферное окно интерес к английскому нападающему проявляла "Барселона". Кроме того, заманить Кейна пытался саудовский "Аль-Хиляль", который следит за ситуацией вокруг футболиста ещё с 2023 года.

С момента перехода в "Баварию" Кейн принял участие в 147 матчах, записав на свой счёт 146 забитых мячей и 33 ассиста на партнёров. По оценке портала Transfermarkt, стоимость английского форварда составляет 60 миллионов евро.

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