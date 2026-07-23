Как сообщает журналист Фабрицио Романо, лондонский клуб готовит новое предложение по бразильскому футболисту. По данным источника, "сороки" уже отклонили несколько запросов, поскольку не хотят отпускать одного из лидеров команды. Несмотря на это, "Арсенал" намерен вновь выйти на переговоры и предложить около 70 млн фунтов стерлингов за трансфер хавбека.
При этом сам футболист не против сменить клуб. Сообщается, что представители "Арсенала" уже согласовали с бразильцем условия личного контракта, поэтому теперь всё зависит от позиции "Ньюкасла".
"Арсенал" предложит 70 млн фунтов за игрока сборной Бразилии - источник
"Арсенал" не отказывается от идеи подписать полузащитника "Ньюкасла" и сборной Бразилии Бруно Гимараеша.
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