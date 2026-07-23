"Они удручены тем фактом, что потеряли победу". Гасилин - о желании "Спартака" переиграть Суперкубок

- Если бы "Спартак" выиграл, то просто молчал бы. Понятно, что они удручены тем фактом, что потеряли победу. "Спартаку" надо винить только себя, - передаёт слова Гасилина "Советский спорт".
Напомним, матч за Суперкубок России состоялся 18 июля. "Спартак" долгое время сохранял минимальное преимущество, однако в компенсированное время Александр Соболев реализовал пенальти и перевёл игру в серию одиннадцатиметровых ударов, где сильнее оказался "Зенит".
После финального свистка московский клуб подал протест, указав на отсутствие жеребьёвки перед серией пенальти. Главный арбитр самостоятельно определил ворота для исполнения ударов, объяснив своё решение требованиями безопасности из-за поведения болельщиков красно-белых.