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"Реал" начал работу над трансфером лучшего игрока ЧМ-2026

"Реал" продолжает работу над возможным трансфером полузащитника "Манчестер Сити" Родри.
Фото: Getty Images
По данным Sky Sport, мадридский клуб уже провёл встречу с представителями испанского футболиста и рассчитывает добиться договорённости по условиям личного контракта.

Источник утверждает, что переговоры состоялись во вторник в одном из ресторанов неподалёку от Мадрида. В случае успешного развития событий "сливочные" готовы предложить Родри соглашение до 2030 года. Сам хавбек не исключает возвращения в чемпионат Испании.

Добавим, что Родри с Испанией выиграл ЧМ-2026 и по итогу был признан лучшим игроком турнира.

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