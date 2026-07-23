По данным Sky Sport, мадридский клуб уже провёл встречу с представителями испанского футболиста и рассчитывает добиться договорённости по условиям личного контракта.
Источник утверждает, что переговоры состоялись во вторник в одном из ресторанов неподалёку от Мадрида. В случае успешного развития событий "сливочные" готовы предложить Родри соглашение до 2030 года. Сам хавбек не исключает возвращения в чемпионат Испании.
Добавим, что Родри с Испанией выиграл ЧМ-2026 и по итогу был признан лучшим игроком турнира.
"Реал" начал работу над трансфером лучшего игрока ЧМ-2026
"Реал" продолжает работу над возможным трансфером полузащитника "Манчестер Сити" Родри.
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