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"Факел" открыт счет в матче с махачкалинским "Динамо"

Воронежский "Факел" открыл счет в матче первого тура РПЛ.
Фото: ФК "Факел"
На 21-й минуте матча Ильнур Альшин пробил по воротам - Тимур Магомедов отбил мяч перед собой, а первым на добивании оказался Вячеслав Якимов. Воронежский "Факел" повел в счете - 1:0.

По итогам сезона-2025/26 воронежцы заняли второе место в турнирной таблице Первой Лиги и напрямую вышли в РПЛ. Махачкалинцы расположились на 14 строчке в таблице РПЛ и одержали победу над "Уралом" в стыковых матчах с общим счетом 3:0.

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