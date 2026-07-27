На 21-й минуте матча Ильнур Альшин пробил по воротам - Тимур Магомедов отбил мяч перед собой, а первым на добивании оказался Вячеслав Якимов. Воронежский "Факел" повел в счете - 1:0.
По итогам сезона-2025/26 воронежцы заняли второе место в турнирной таблице Первой Лиги и напрямую вышли в РПЛ. Махачкалинцы расположились на 14 строчке в таблице РПЛ и одержали победу над "Уралом" в стыковых матчах с общим счетом 3:0.
"Факел" открыт счет в матче с махачкалинским "Динамо"
Воронежский "Факел" открыл счет в матче первого тура РПЛ.
Фото: ФК "Факел"