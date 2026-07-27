"Нижний Новгород" одержал третью победу в Первой Лиге подряд

"Нижний Новгород" одержал выездную победу в Первой Лиге.

Фото: ФК "Нижний Новгород"

В третьем туре Первой Лиги "Нижний Новгород" одержал выездную победу над "Челябинском" со счетом 2:1. Забитыми мячами в составе нижегородцев отметились Вячеслав Грулев (пенальти) и Тимофей Комиссаров - уральцы ответили точным ударом Матвея Урванцева. Все мячи были забиты в первом тайме.



Для нижегородцев эта победа стала третьей подряд - они набрали девять очков в трех турах, челябинцы на данный момент одержали лишь одну победу и дважды уступили сопернику.