Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2026/27
Локомотив
1 - 1 1 1
АхматЗавершен
Оренбург
2 - 1 2 1
РостовЗавершен
Рубин
1 - 3 1 3
КраснодарЗавершен

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Енисей
4 - 1 4 1
ВелесЗавершен
Ленинградец
0 - 0 0 0
УралЗавершен
Уфа
1 - 0 1 0
СКА-ХабаровскЗавершен
Торпедо
1 - 1 1 1
ШинникЗавершен
Сочи
5 - 0 5 0
Арсенал ТулаЗавершен

"Нижний Новгород" одержал третью победу в Первой Лиге подряд

"Нижний Новгород" одержал выездную победу в Первой Лиге.
Фото: ФК "Нижний Новгород"
В третьем туре Первой Лиги "Нижний Новгород" одержал выездную победу над "Челябинском" со счетом 2:1. Забитыми мячами в составе нижегородцев отметились Вячеслав Грулев (пенальти) и Тимофей Комиссаров - уральцы ответили точным ударом Матвея Урванцева. Все мячи были забиты в первом тайме.

Для нижегородцев эта победа стала третьей подряд - они набрали девять очков в трех турах, челябинцы на данный момент одержали лишь одну победу и дважды уступили сопернику.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится