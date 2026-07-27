Благоевич - о поражении от "Зенита": неприятно и больно

- Неприятно и больно, слишком большая разница в счёте, я не ожидал, что так будет. Мы уважаем чемпиона страны, знали, что будет тяжело. Я не увидел ту команду, которая была на сборах.
Мы слишком много уважали соперника и боялись делать вещи, которые показывали в матчах на сборах. Это моя главная претензия к команде, - сказал Благоевич в эфире "Матч ТВ".
Сегодня, 25 июля, петербургский "Зенит" одержал выездную победу над тольяттинским "Акроном" в первом туре Российской Премьер-Лиги со счетом 5:0. Забитыми мячами отметились Александр Соболев (дубль), Густаво Мантуан, Джон Джон и Фелипе Аугусто.
Напомним, что по итогам прошлого сезона петербуржцы в седьмой раз за последние восемь лет стали чемпионами России, также они завоевали Суперкубок страны. Тольяттинцы в стыковых матчах одержали победу над "Ротором" с общим счетом 2:1 и сохранили место в РПЛ.
Срджан Благоевич возглавил тольяттинскую команду летом текущего года, сменив на посту Заурбека Тедеева. Ранее он занимал аналогичную должность в сербском "Партизане", а также работал в Венгрии и Казахстане.