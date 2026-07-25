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Защитник ЦСКА Гайич рассказал, как проходит его восстановление после травмы

Защитник ЦСКА Милан Гайич рассказал, как проходит его восстановление после травмы.
Фото: ПФК ЦСКА
По словам Гайича, он уже тренируется в общей гурппе.

- Странная ситуация получилась, впервые пропустил целый сбор из?за травмы. Но это часть карьеры футболиста.
Я уже восстановился, почти неделю тренируюсь в общей группе. Всё идет по плану, и надеюсь, что в следующем туре буду уже в составе, - приводит слова Гайича "Матч ТВ".

11 июля защитник ЦСКА Милан Гайич получил травму во время товарищеского матча с "Оренбурга". Главный тренер красно-синих Дмитрий Игдисамов ранее сообщил, что футболист пока что не готов выходить на поле.

Напомним, что в первом туре Российской Премьер-Лиги ЦСКА на домашнем стадионе одержал победу над "Балтикой" со счетом 2:1. Во втором туре чемпионата России команда Игдисамова сыграет на своем поле с самарскими "Крыльями Советов".

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