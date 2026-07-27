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Тукманов - о поражении "Акрона" от "Зенита": тольяттинцам в этом сезоне придется сложно

Бывший вице-президент РФС Александр Тукманов прокомментировал Rusfootball.info крупную победу "Зенита" над "Акроном" (5:0).
Фото: ФК "Зенит"
- Ожидали, что "Акрон" будет настолько слаб?

- Ну, во-первых, там новый тренер, второе - нет Дзюбы, третье - это первый матч в сезоне. Да и "Зенит" по классу намного сильнее "Акрона". "Зенит" провел хорошую встречу со "Спартаком", он в неплохом игровом тонусе, а "Акрон" только в сезон входит. Надо провести работу над ошибками. Ничего страшного по сути не произошло: проиграли чемпиону страны.

- То есть это поражение не является сигналом о том, что "Акрон" будет бороться за выживание?

- Не знаю, за выживание или нет, но, конечно, он будет во второй восьмёрке, а там как сложится. Но новый тренер, новый игроки - надо притерететься. Я бы трагедии из этого не делал, но "Акрону" будет сложно в этом сезоне.

Виктория Яковлева, Rusfootball.info

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