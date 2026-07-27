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Гришин: у Воробьева нет шансов стать основным в "Краснодаре", если Кордоба будет в прайме

Экс-игрок ЦСКА Александр Гришин высказался о шансах Дмитрия Воробьева стать основным форвардом "Краснодара".
Фото: ФК "Локомотив"
По словам Гришина, у Воробьева нет шансов стать основным форвардом "Краснодара", если Кордоба будет в форме.

- Он здорово играл в "Локомотиве", стал игроком сборной России, но шансов у него нет стать основным в "Краснодаре", если Кордоба будет в прайме.

Он нужен будет команде, если "Краснодару" необходимо будет перестроиться в схему 4–4–2 и играть через навесы, - сказал Гришин в эфире "Матч ТВ".

Напомним, что Дмитрий Воробьев в летнее трансферное окно перешел из московского "Локомотива" в "Краснодар" и заключил контракт до лета 2030 года. Форвард провел за красно-зеленых во всех турнирах 73 матча и записал на свой счет 25 забитых мячей и 11 результативных передач.

Ранее форвард был игроком "Оренбурга", "Краснодара", "Волгаря", "Сочи", "Нижнего Новгорода". На счету игрока четыре матча в составе сборной России и 1 забитый мяч.

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