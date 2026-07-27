Гришин: у Воробьева нет шансов стать основным в "Краснодаре", если Кордоба будет в прайме

- Он здорово играл в "Локомотиве", стал игроком сборной России, но шансов у него нет стать основным в "Краснодаре", если Кордоба будет в прайме.
Он нужен будет команде, если "Краснодару" необходимо будет перестроиться в схему 4–4–2 и играть через навесы, - сказал Гришин в эфире "Матч ТВ".
Напомним, что Дмитрий Воробьев в летнее трансферное окно перешел из московского "Локомотива" в "Краснодар" и заключил контракт до лета 2030 года. Форвард провел за красно-зеленых во всех турнирах 73 матча и записал на свой счет 25 забитых мячей и 11 результативных передач.
Ранее форвард был игроком "Оренбурга", "Краснодара", "Волгаря", "Сочи", "Нижнего Новгорода". На счету игрока четыре матча в составе сборной России и 1 забитый мяч.