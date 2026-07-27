Кучаев - о поражении "Ростова" от "Оренбурга": в большинстве мы играли хуже, чем в равных составах

- Первый гол мы разбирали — понимали, что это опасная зона. Наверное, кто?то не понял, как действовать. Второй гол — череда ошибок.
При счете 1:1 запереживали, пропустили, играя в большинстве. В большинстве мы играли хуже, чем в равных составах, - приводит слова Кучаева "Матч ТВ".
Вчера, 26 июля, "Оренбург" одержал домашнюю победу над "Ростовом" в первом туре Российской Премьер-Лиги со счетом 2:1. Забитыми мячами отметились Руслан Куль и Андрей Касаджиков, в составе ростовчан - Виктор Мелехин. С 50-й минуты уральцы играли в меньшинстве после удаления Максима Савельева.
Во втором туре Российской Премьер-Лиги команда Джонатана Альбы сыграет на выезде с "Родиной", оренбуржцам предстоит принять на домашнем стадионе петербургский "Зенит".