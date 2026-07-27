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Ловчев рассказал, что изменилось в "Спартаке" по сравнению с прошлым сезоном

Евгений Ловчев считает, что стартовый матч "Спартака" в новом сезоне РПЛ оставил приятное впечатление, особенно после перерыва.
Фото: ФК "Спартак"
По мнению бывшего игрока "красно-белых", команда Хуана Карлоса Карседо постепенно набирает игровые кондиции, а тренер уже сформировал основной костяк, чего, по его словам, не хватало прежде.

- Раньше такую игру называли весенней, потому что команды только вышли из отпуска. "Спартак" в июле играл в Суперкубке, а это помогает. Тренер определился с составом. До Карседо состав был то одним, то другим, была ротация. Это игровая форма, просто надо наигрывать состав. Второй тайм матча с "Родиной" был намного сильнее, огромное преимущество. Соперник был слабенький, - цитирует эксперта "Матч ТВ".

Встреча первого тура завершилась уверенной победой "Спартака" со счётом 3:0, а следующую игру в чемпионате команда проведёт на выезде против "Ахмата".

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