Ловчев рассказал, что изменилось в "Спартаке" по сравнению с прошлым сезоном

Фото: ФК "Спартак"

- Раньше такую игру называли весенней, потому что команды только вышли из отпуска. " Спартак " в июле играл в Суперкубке, а это помогает. Тренер определился с составом. До Карседо состав был то одним, то другим, была ротация. Это игровая форма, просто надо наигрывать состав. Второй тайм матча с "Родиной" был намного сильнее, огромное преимущество. Соперник был слабенький, - цитирует эксперта "Матч ТВ"

По мнению бывшего игрока "красно-белых", команда Хуана Карлоса Карседо постепенно набирает игровые кондиции, а тренер уже сформировал основной костяк, чего, по его словам, не хватало прежде.Встреча первого тура завершилась уверенной победой "Спартака" со счётом 3:0, а следующую игру в чемпионате команда проведёт на выезде против "Ахмата".