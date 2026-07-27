Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
КАМАЗ
0 - 2 0 2
РоторЗавершен

Зидан определился с капитаном сборной Франции

Килиан Мбаппе продолжит выводить сборную Франции на поле с капитанской повязкой после прихода Зинедина Зидана на пост главного тренера.
Фото: ФИФА
Как пишет Le Parisien, смена наставника не повлияет на статус форварда мадридского "Реала". Отмечается, что между Зиданом и Мбаппе сложились хорошие отношения, поэтому вопрос о капитане команды пересматриваться не будет.

Ожидается, что Зидан официально возглавит французскую сборную перед сентябрьскими матчами Лиги наций, в которых "трёхцветные" сыграют против Турции и Бельгии.

За национальную команду Мбаппе провёл более ста матчей и забил 66 мячей.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится