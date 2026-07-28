Самородов: "Ахмату" реально побороться за первую пятерку-шестерку в РПЛ

- Почему нереально "Ахмату" побороться за первую пятёрку-шестёрку в таблице? Мы с бронзовым призёром играем 1:1 на выезде. Я считаю, вполне реально. Нужно продолжать играть в том же духе, - цитирует Самородова "Чемпионат".
В первом туре Российской Премьер-Лиги грозненский "Ахмат" на выезде сыграл вничью с московским "Локомотивом" - 1:1. По итогам прошлого сезона грозненцы заняли девятое место в турнирной таблице чемпионата России, а "железнодорожники" завоевали бронзовые медали.
Во втором туре РПЛ "Ахмат" примет на домашнем стадионе московский "Спартак". Напомним, что главным тренером грозненцев с сентября 2025 года является Станислав Черчесов.