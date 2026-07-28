Кононов оценил шансы "Спартака" на чемпионство в РПЛ

- У "Спартака" есть все основания бороться за чемпионство с "Зенитом" и "Краснодаром" — стабильный состав, поставленная игра.
Есть игроки, которые могут выйти на замену и усилить игру, - цитирует Кононова "Чемпионат".
В матче Суперкубка России московский "Спартак" уступил петербургскому "Зениту" со счетом 1:1 (2:4 - пен.). По итогам прошлого сезона красно-белые стали обладателями Кубка России, а петербуржцы - чемпионами страны в седьмой раз за последние восемь лет.
В первом туре Российской Премьер-Лиги команда Хуана Карседо на домашнем стадионе одержала победу над столичной "Родиной" со счетом 3:0. Во втором туре чемпионата России красно-белые сыграют на выезде с грозненским "Ахматом", который в гостях сыграл вничью с "Локомотивом" 1:1.