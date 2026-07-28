Экс-игрок "Рубина" возглавил санкт-петербургское "Динамо"

Фото: Голубович Дмитрий, "Чемпионат"

"Сергей Рыжиков — новый главный тренер ФК "Динамо-СПб"! Контракт со специалистом рассчитан до конца 2026 года с возможностью продления. Приветствуем Сергея Викторовича в команде! Желаем продуктивной работы и громких побед вместе с "Динамо-СПб"!" — говорится в заявлении клуба.