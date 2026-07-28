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Экс-игрок "Рубина" возглавил санкт-петербургское "Динамо"

Двукратный чемпион России возглавил санкт-петербургское "Динамо", подписав контракт до конца 2026 года.
Фото: Голубович Дмитрий, "Чемпионат"
Сергей Рыжиков стал новым главным тренером санкт-петербургского "Динамо". О назначении бывшего голкипера "Рубина" и сборной России официально объявила пресс-служба клуба.

"Сергей Рыжиков — новый главный тренер ФК "Динамо-СПб"! Контракт со специалистом рассчитан до конца 2026 года с возможностью продления. Приветствуем Сергея Викторовича в команде! Желаем продуктивной работы и громких побед вместе с "Динамо-СПб"!" — говорится в заявлении клуба.

Для 45-летнего специалиста это очередной этап тренерской карьеры. Ранее Рыжиков работал в казанском "Соколе", подмосковных "Химках", тамбовском "Спартаке", грозненском "Ахмате" и калининградской "Балтике". В качестве футболиста он наиболее известен по выступлениям за "Рубин", с которым дважды выигрывал чемпионат России, а также регулярно вызывался в сборную страны.

В настоящее время "Динамо" Санкт-Петербург выступает в дивизионе Б Второй лиги.

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