"Будет смотреться бледно". Радимов объяснил проблемы "Локомотива"

Бывший футболист Владислав Радимов высказался об игре "Локомотива" после матча 1-го тура РПЛ.
Фото: РПЛ
"Без нападающих и без Батракова под нападающими "Локомотив" будет смотреться бледно, это факт.

Но, видимо, без Пруцева и Баринова в центре поля Галактионов больше никого, кроме Батракова, сейчас там не видит", - сказал Радимов.

В первом туре Российской Премьер-Лиги сезона-2026/27 московский "Локомотив" принимал у себя дома грозненский "Ахмат". Игра проходила на стадионе "РЖД Арена" и завершилась вничью - 1:1. Хозяева поля вели в счете до 83-й минуты встречи, но в итоге упустили три очка.

В субботу, 1 августа, "железнодорожники" сыграют на выезде против махачкалинского "Динамо" в рамках 2-го тура чемпионата.

Источник: "РБ Спорт"

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