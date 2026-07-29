"Будет смотреться бледно". Радимов объяснил проблемы "Локомотива"

"Без нападающих и без Батракова под нападающими "Локомотив" будет смотреться бледно, это факт.
Но, видимо, без Пруцева и Баринова в центре поля Галактионов больше никого, кроме Батракова, сейчас там не видит", - сказал Радимов.
В первом туре Российской Премьер-Лиги сезона-2026/27 московский "Локомотив" принимал у себя дома грозненский "Ахмат". Игра проходила на стадионе "РЖД Арена" и завершилась вничью - 1:1. Хозяева поля вели в счете до 83-й минуты встречи, но в итоге упустили три очка.
В субботу, 1 августа, "железнодорожники" сыграют на выезде против махачкалинского "Динамо" в рамках 2-го тура чемпионата.
Источник: "РБ Спорт"