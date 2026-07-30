Подберезкин оценил переход Оздоева в "Краснодар"

- Это хорошее усиление. Пришел человек из европейского чемпионата, выступавший в еврокубках в том числе.
Магомед — достаточный опытный футболист. Такие нужны для того, чтобы передать уверенность в действиях ребятам помладше, - цитирует Подберезкина "СЭ".
В летнее трансферное окно "Краснодар" на правах свободного агента подписал Магомеда Оздоева, полузащитник заключил контракт на два года. Ранее россиянин выступал за ПАОК, всего он провел за греческий клуб во всех турнирах 141 матч и записал на свой счет 18 забитых мячей и 9 голевых передач.
В первом туре Российской Премьер-Лиги команда Мурада Мусаева одержала выездную победу над казанским "Рубином" со счетом 3:1. Оздоев провел на поле 10 минут и не отметился результативными действиями.