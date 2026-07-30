Футболист "Динамо" прокомментировал слухи об интересе к нему со стороны "Барселоны"

- Я смотрю на это с абсолютным спокойствием. Мой агент пока ничего не сказал, поэтому я ничего не знаю.
"Барселона" — один из величайших клубов мира, наверное, любой хотел бы туда попасть, - приводит слова Касереса "СЭ".
Ранее в зарубежных СМИ появилась информация, что каталонская "Барселона" интересуется защитником московского "Динамо" Хуаном Касересом. Напомним, что он провел пять матчей за сборную Парагвая на чемпионате мира-2026 и во всех встречах выходил на поле с первых минут.
За бело-голубых защитник выступает с февраля 2025 года, всего он провел за клуб во всех турнирах 44 матча и записал на свой счет 1 забитый мяч и 10 результативных передач.