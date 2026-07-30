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Футболист "Динамо" прокомментировал слухи об интересе к нему со стороны "Барселоны"

Защитник "Динамо" Хуан Касерес ответил, слышал ли он что-то об интересе к нему со стороны "Барселоны".
Фото: ФК "Динамо"
По словам Касереса, агент ему ничего не сообщал об интересе "Барселоны".

- Я смотрю на это с абсолютным спокойствием. Мой агент пока ничего не сказал, поэтому я ничего не знаю.

"Барселона" — один из величайших клубов мира, наверное, любой хотел бы туда попасть, - приводит слова Касереса "СЭ".

Ранее в зарубежных СМИ появилась информация, что каталонская "Барселона" интересуется защитником московского "Динамо" Хуаном Касересом. Напомним, что он провел пять матчей за сборную Парагвая на чемпионате мира-2026 и во всех встречах выходил на поле с первых минут.

За бело-голубых защитник выступает с февраля 2025 года, всего он провел за клуб во всех турнирах 44 матча и записал на свой счет 1 забитый мяч и 10 результативных передач.

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