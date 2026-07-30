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Ловчев ответил, является ли "Спартак" главным конкурентом "Зенита"

Экс-игрок сборной СССР Евгений Ловчев высказался о перспективах "Спартака".
Фото: ФК "Спартак"
По словам Ловчева, пока что рано говорить о перспективах красно-белых.

- "Спартак" — главный конкурент "Зенита" в новом сезоне?
Я давно в футболе и видел разное. Весь футбол начинается после 4–5-го тура, когда многие наберут очки, команды сыграются, войдут в игровой ритм.

Поэтому пока рано говорить и перспективах "Спартака", - приводит слова Ловчева "Матч ТВ".

В матче за Суперкубок России московский "Спартак" уступил петербургскому "Зениту" со счетом 1:1 (2:4 - пен.). По итогам прошлого сезона красно-белые завоевали Кубок России, а петербуржцы в седьмой раз за последние восемь лет стали чемпионами страны.

В первом туре Российской Премьер-Лиги команда Хуана Карседо одержала домашнюю победу над московской "Родиной" со счетом 3:0. Команда Сергея Семака на выезде разгромила тольяттинский "Акрон" со счетом 5:0.

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