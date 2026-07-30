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Орлов: у "Локомотива" дела совсем плохи

Спортивный комментатор Геннадий Орлов высказался о ситуации в московском "Локомотиве".
Фото: ФК "Локомотив"
По словам Орлова, у "Локомотива" нет средств на усиление состава и дела у команды плохи.

- Совсем плохи дела у московского "Локомотива". Им не на что усиливать состав, нет средств.

Да и они сыграли неважно в 1-м туре чемпионата. "Ахмат" переиграл их по игре, - сказал Орлов в эфире "Радио Зенит".

В летнее трансферное окно московский "Локомотив" подписал центрального защитника Георгия Джикию на правах свободного агента, а также арендовал полузащитника Александра Коваленко у "Сочи". Команду покинули форвард Дмитрий Воробьев и нападающие Владислав Сарвели и полузащитник Артем Тимофеев.

В первом туре Российской Премьер-Лиги команда Михаила Галактионова на домашнем стадионе сыграла вничью с грозненским "Ахматом" - 1:1.

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