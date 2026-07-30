Орлов: у "Локомотива" дела совсем плохи

- Совсем плохи дела у московского "Локомотива". Им не на что усиливать состав, нет средств.
Да и они сыграли неважно в 1-м туре чемпионата. "Ахмат" переиграл их по игре, - сказал Орлов в эфире "Радио Зенит".
В летнее трансферное окно московский "Локомотив" подписал центрального защитника Георгия Джикию на правах свободного агента, а также арендовал полузащитника Александра Коваленко у "Сочи". Команду покинули форвард Дмитрий Воробьев и нападающие Владислав Сарвели и полузащитник Артем Тимофеев.
В первом туре Российской Премьер-Лиги команда Михаила Галактионова на домашнем стадионе сыграла вничью с грозненским "Ахматом" - 1:1.