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Латышонок - о переходе в "Балтику": как будто вернулся домой. Очень хотел играть за клуб

Голкипер Евгений Латышонок прокомментировал переход в "Балтику" на правах аренды.
Фото: ФК "Балтика"
По словам Латышонка, он испытал положительные эмоции от перехода в "Балтику".

- Если честно, очень соскучился. Когда только прилетел в Калининград, испытал очень положительные эмоции. Очень рад.
Как будто вернулся домой. Очень хотел играть за "Балтику". Надеюсь, это пойдет на пользу и мне, и команде, - сказал Латышонок в эфире "Матч ТВ".

Вчера, 29 июля, Евгений Латышонок перешел из петербургского "Зенита" в "Нижний Новгород" - примерная сумма трансфера составляет 1,5 миллионов евро. Вечером голкипер на правах аренды перешел в калининградскую "Балтику", за которую он выступал с 2019 по 2024 год. Рыночная стоимость 28-летнего вратаря оценивается порталом Transfermarkt в 1,5 миллионов евро.

Во втором туре Российской Премьер-Лиги калининградцы на домашнем стадионе сыграют с московским "Динамо".

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