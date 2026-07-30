Латышонок - о переходе в "Балтику": как будто вернулся домой. Очень хотел играть за клуб

Голкипер Евгений Латышонок прокомментировал переход в "Балтику" на правах аренды.

Фото: ФК "Балтика"

Как будто вернулся домой. Очень хотел играть за "Балтику". Надеюсь, это пойдет на пользу и мне, и команде, - сказал Латышонок в эфире "Матч ТВ".