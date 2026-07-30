Экс-игрок "Зенита" оценил перспективы "Родины": смелость - прекрасное качество, но...

- На мой взгляд, вот эти нотки, когда ты хочешь играть от себя, они опасны в нашем чемпионате.
"Родина" пока никак не усилилась. Смелость — прекрасное качество, но нужно набирать очки, - сказал Гасилин в эфире "Матч ТВ".
По итогам сезона-2025/26 "Родина" стала чемпионом Первой Лиги и впервые в своей истории вышла в Российскую Премьер-Лигу. В первом туре чемпионата России столичная команда уступила на выезде московскому "Спартаку" со счетом 0:3. Во втором туре РПЛ команда Хуана Диаса сыграет на своем поле с "Ростовом", который в первом туре проиграл на выезде "Оренбургу" со счетом 1:2.