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Экс-игрок "Зенита" оценил перспективы "Родины": смелость - прекрасное качество, но...

Бывший футболист "Зенита" Алексей Гасилин высказался о перспективах московской "Родины".
Фото: ФК "Родина"
По словам Гасилина, "Родина" хочет играть в своем стиле, но нужно набирать очки.

- На мой взгляд, вот эти нотки, когда ты хочешь играть от себя, они опасны в нашем чемпионате.
"Родина" пока никак не усилилась. Смелость — прекрасное качество, но нужно набирать очки, - сказал Гасилин в эфире "Матч ТВ".

По итогам сезона-2025/26 "Родина" стала чемпионом Первой Лиги и впервые в своей истории вышла в Российскую Премьер-Лигу. В первом туре чемпионата России столичная команда уступила на выезде московскому "Спартаку" со счетом 0:3. Во втором туре РПЛ команда Хуана Диаса сыграет на своем поле с "Ростовом", который в первом туре проиграл на выезде "Оренбургу" со счетом 1:2.

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