Воробьев высказался о конкуренции с Кордобой в "Краснодаре"

- То, что он был признан лучшим футболистом прошлого сезона, абсолютно заслуженно.Когда он восстановится, это будет большой помощью для команды. Пока его нет, нужно набирать максимум очков и увеличивать отрыв в турнирной таблице, - цитирует Воробьева "Матч ТВ".
По итогам прошлого сезона "Краснодар" стал серебряным призером чемпионата России, а форвард южан Джон Кордоба был признан лучшим футболистом сезона. Нападающий выступал за сборную Колумбии на чемпионате мира и получил повреждение.
Дмитрий Воробьев перешел в "Краснодар" из "Локомотива" в летнее трансферное окно, ранее он уже выступал за "быков". В матче первого тура РПЛ с "Рубином" футболист вышел на поле с первых минут, но не отметился результативными действиями.