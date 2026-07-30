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Воробьев высказался о конкуренции с Кордобой в "Краснодаре"

Форвард "Краснодара" Дмитрий Воробьев высказался о конкуренции с Джоном Кордобой.
Фото: ФК "Краснодар"
По словам Воробьева, Кордоба абсолютно заслуженно был признан лучшим футболистом прошлого сезона и поможет команде после восстановления от травмы.

- То, что он был признан лучшим футболистом прошлого сезона, абсолютно заслуженно.
Когда он восстановится, это будет большой помощью для команды. Пока его нет, нужно набирать максимум очков и увеличивать отрыв в турнирной таблице, - цитирует Воробьева "Матч ТВ".

По итогам прошлого сезона "Краснодар" стал серебряным призером чемпионата России, а форвард южан Джон Кордоба был признан лучшим футболистом сезона. Нападающий выступал за сборную Колумбии на чемпионате мира и получил повреждение.

Дмитрий Воробьев перешел в "Краснодар" из "Локомотива" в летнее трансферное окно, ранее он уже выступал за "быков". В матче первого тура РПЛ с "Рубином" футболист вышел на поле с первых минут, но не отметился результативными действиями.

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