Гендир "Балтики": у нас теплилась надежда, что Бориско все же останется

- ЦСКА активировал опцию только сейчас. Нам бы, наверное, было бы проще, если бы они это сделали раньше.
У нас теплилась надежда, что Бориско все же останется. Что мы сохраним вратаря. Но ЦСКА в один момент все?таки принял решение, - сказал Измайлов в эфире "Матч ТВ".
ЦСКА подписал голкипера "Балтики" Максима Бориско - сообщалось, что столичный клуб заплатил балтийцам около 180 миллионов рублей. Бориско заключил контракт с красно-синими по схеме "3+1".
Напомним, что Игорь Акинфеев восстанавливается после полученной травмы, в первом туре РПЛ ЦСКА одержал домашнюю победу над калининградцами со счетом 2:1, ворота "армейцев" защищал Владислав Тороп.