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Футболист "Балтики" Оффор сравнил уровень РПЛ и американской МЛС

Форвард "Балтики" Чинонсо Оффор сравнил уровень РПЛ и МЛС.
Фото: ФК "Балтика"
По словам Оффора, уровень РПЛ выше, чем в МЛС.

- В РПЛ очень сильный уровень. В прошлом году я это все понял, но мне хочется выступить лично лучше в новом сезоне.
Я думаю, что в РПЛ уровень выше, чем в MLS, - приводит слова Оффора ТАСС.

Чинонсо Оффор выступает за калининградскую "Балтику" с лета 2025 года, всего он провел за клуб во всех турнирах 31 матч и записал на свой счет шесть забитых мячей. Ранее форвард был игроком "Чикаго Файр" и "Монреаля" - оба клуба выступают в МЛС.

В первом туре Российской Премьер-Лиги калининградцы на выезде уступили ЦСКА со счетом 1:2. Во втором туре чемпионата России команда Андрея Талалаева примет на домашнем стадионе московское "Динамо".

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