Футболист "Балтики" Оффор сравнил уровень РПЛ и американской МЛС

- В РПЛ очень сильный уровень. В прошлом году я это все понял, но мне хочется выступить лично лучше в новом сезоне.
Я думаю, что в РПЛ уровень выше, чем в MLS, - приводит слова Оффора ТАСС.
Чинонсо Оффор выступает за калининградскую "Балтику" с лета 2025 года, всего он провел за клуб во всех турнирах 31 матч и записал на свой счет шесть забитых мячей. Ранее форвард был игроком "Чикаго Файр" и "Монреаля" - оба клуба выступают в МЛС.
В первом туре Российской Премьер-Лиги калининградцы на выезде уступили ЦСКА со счетом 1:2. Во втором туре чемпионата России команда Андрея Талалаева примет на домашнем стадионе московское "Динамо".