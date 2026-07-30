Матчи Скрыть

Участник ЧМ-2026 Касерес сравнил Мбаппе с Соболевым

Защитник "Динамо" и сборной Парагвая Хуан Касерес сравнил Килиана Мбаппе с Александром Соболевым.
Фото: GETTY IMAGES
По словам Касереса, разница между нападающими огромная и Мбаппе не дает времени на подумать.

- Насколько велика разница между Мбаппе и, скажем, Соболевым из "Зенита"? Конечно, разница огромная. Самое главное — это скорость принятия решений.

Мбаппе все делает очень быстро. У тебя просто нет возможности проанализировать ситуацию и все обдумать. Когда играешь в РПЛ, времени чуть больше, - приводит слова Касереса "СЭ".

Хуан Касерес провел пять матчей за сборную Парагвая на чемпионате мира-2026 и во всех встречах выходил на поле с первых минут. За бело-голубых защитник выступает с февраля 2025 года, всего он провел за клуб во всех турнирах 44 матча и записал на свой счет 1 забитый мяч и 10 результативных передач.

Напомним, что сборная Франции с Килианом Мбаппе дошла до полуфинала чемпионата мира-2026, а в матче за третье место уступила Англии. По итогам турнира французский нападающий был признан лучшим бомбардиром мундиаля.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится