Матчи Скрыть

Григорян высказался о будущем Бориско в ЦСКА: сильнее Торопа

Российский тренер Александр Григорян оценил перспективы Максима Бориско в ЦСКА.
Фото: ПФК ЦСКА
По словам Григоряна, Бориско сильнее Торопа и он должен играть в чемпионате.

- Бориско на данный момент сильнее Владислава Торопа. На мой взгляд, в чемпионате должен играть именно он, - сказал Григорян в эфире "Матч ТВ".

ЦСКА подписал голкипера "Балтики" Максима Бориско - сообщалось, что столичный клуб заплатил балтийцам около 180 миллионов рублей. Бориско заключил контракт с красно-синими по схеме "3+1".

Напомним, что Игорь Акинфеев восстанавливается после полученной травмы, в первом туре РПЛ ЦСКА одержал домашнюю победу над калининградцами со счетом 2:1, ворота "армейцев" защищал Владислав Тороп.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится