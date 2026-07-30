Григорян высказался о будущем Бориско в ЦСКА: сильнее Торопа

- Бориско на данный момент сильнее Владислава Торопа. На мой взгляд, в чемпионате должен играть именно он, - сказал Григорян в эфире "Матч ТВ".
ЦСКА подписал голкипера "Балтики" Максима Бориско - сообщалось, что столичный клуб заплатил балтийцам около 180 миллионов рублей. Бориско заключил контракт с красно-синими по схеме "3+1".
Напомним, что Игорь Акинфеев восстанавливается после полученной травмы, в первом туре РПЛ ЦСКА одержал домашнюю победу над калининградцами со счетом 2:1, ворота "армейцев" защищал Владислав Тороп.