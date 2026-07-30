Орлов сделал вывод по игре ЦСКА: тренер молодой у команды

- ЦСКА сейчас невнятен. Что-то не складывается у них пока… Ну и ещё тренер молодой у команды. Посмотрим, как у них всё пойдёт, - сказал Орлов в эфире "Радио Зенит".
Напомним, что главным тренером ЦСКА стал Дмитрий Игдисамов, ранее он занимал аналогичный пост в молодежной команде красно-синих, а на финише прошлого сезона исполнял обязанности главного тренера в основной команде.
В первом туре Российской Премьер-Лиги ЦСКА на домашнем стадионе одержал победу над калининградской "Балтикой" со счетом 2:1.