"Нижний Новгород" сообщил о кадровых изменениях в руководстве клуба. Новым заместителем генерального директора по развитию стал Сергей Синяев, ранее возглавлявший московское "Торпедо".
В новой должности Синяев будет курировать сразу несколько ключевых направлений работы клуба: менеджмент, маркетинг, социальные проекты и отдел по взаимодействию со СМИ.
До перехода в "Нижний Новгород" специалист занимал пост генерального директора футбольного клуба и спортивного комплекса "Торпедо". Ранее он также работал на руководящих должностях в "Астрахани" и "Волгаре". Кроме того, нижегородским болельщикам Синяев знаком по игровой карьере — в сезоне-2007 он выступал за местную "Волгу".
Источник: телеграм-канал ФК "Нижний Новгород"
В руководстве "Нижнего Новгорода" произошли изменения
"Нижний Новгород" официально объявил о назначении Сергея Синяева на пост заместителя генерального директора по развитию.
Фото: ФК "Торпедо"