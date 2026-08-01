Футболист "Ростова" оценил адаптацию Мухина в команде

"Мухин - мой хороший друг. Когда я ушёл из ЦСКА, мы с ним всё время поддерживали связь. Конечно, приятно, что он пришёл в команду. Я ему во всём стараюсь помочь. Думаю, он очень быстро адаптировался. Так же шутит, как и в ЦСКА. Всё то же самое", - сказал Кучаев "Чемпионату".
Максим Мухин перешел из ЦСКА в "Ростов" в конце июня 2026 года. Опорный полузащитник подписал контракт с новым клубом до конца июня 2029 года. Трансферная стоимость футболиста по версии сайта Transfermarkt составляет 1,2 миллиона евро.
Мухин и Константин Кучаев вместе играли в ЦСКА с 2021 по 2022 год.