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Футболист "Ростова" оценил адаптацию Мухина в команде

Футболист "Ростова" Константин Кучаев высказался о приходе Максима Мухина в команду.
Фото: ФК "Ростов"
Константин Кучаев рассказал, что старается помочь Максиму Мухину в адаптации.

"Мухин - мой хороший друг. Когда я ушёл из ЦСКА, мы с ним всё время поддерживали связь. Конечно, приятно, что он пришёл в команду. Я ему во всём стараюсь помочь. Думаю, он очень быстро адаптировался. Так же шутит, как и в ЦСКА. Всё то же самое", - сказал Кучаев "Чемпионату".

Максим Мухин перешел из ЦСКА в "Ростов" в конце июня 2026 года. Опорный полузащитник подписал контракт с новым клубом до конца июня 2029 года. Трансферная стоимость футболиста по версии сайта Transfermarkt составляет 1,2 миллиона евро.

Мухин и Константин Кучаев вместе играли в ЦСКА с 2021 по 2022 год.

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