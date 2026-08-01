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Главный тренер "Рубина" высказался о возможном переходе Даку в "Спартак"

Главный тренер "Рубина" Франк Артига высказался о возможном переходе Мирлинда Даку в "Спартак".
Фото: ФК "Рубин"
Испанский специалист сообщил, что слухи о возможном уходе нападающего не идут на пользу команде.

"Вся эта ситуация никак не помогает команде. Много новостей и слухов. Мне бы очень хотелось, чтобы трансферное окно для нас закрылось в эти выходные. Поэтому это очень важный матч. Надеюсь, что это никак не скажется. Но, безусловно, мне эта ситуация не нравится", - сказал Артига в эфире "Матч ТВ".

Мирлинд Даку выступает в составе казанского "Рубина" с начала июля 2023 года. В прошедшем сезоне за клуб форвард провел 29 матчей, забил 11 голов и отдал 1 результативную передачу. Соглашение с футболистом рассчитано до конца июня 2029 года.

Ранее в СМИ появилась информация, что московский "Спартак" согласовал контракт с албанским игроком.

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