Главный тренер "Рубина" высказался о возможном переходе Даку в "Спартак"

"Вся эта ситуация никак не помогает команде. Много новостей и слухов. Мне бы очень хотелось, чтобы трансферное окно для нас закрылось в эти выходные. Поэтому это очень важный матч. Надеюсь, что это никак не скажется. Но, безусловно, мне эта ситуация не нравится", - сказал Артига в эфире "Матч ТВ".
Мирлинд Даку выступает в составе казанского "Рубина" с начала июля 2023 года. В прошедшем сезоне за клуб форвард провел 29 матчей, забил 11 голов и отдал 1 результативную передачу. Соглашение с футболистом рассчитано до конца июня 2029 года.
Ранее в СМИ появилась информация, что московский "Спартак" согласовал контракт с албанским игроком.