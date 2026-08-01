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УЕФА: нынешнее руководство ФИФА утратило наше доверие

Пресс-служба УЕФА выпустила официальное заявление о ситуации с возможной продажей ФИФА доли прав на ЧМ частным инвесторам.
Фото: Getty Images
На официальном сайте организации указано, что УЕФА приветствует решение ФИФА отказаться от продажи доли прав на ЧМ частным инвесторам. В УЕФА раскритиковали секретные схемы, разрабатываемые в ускоренном темпе "безликими лицами", и потребовали выявить и наказать виновных. В ближайшее время УЕФА совместно с конфедерациями проведёт анализ произошедшего, чтобы не допустить повторения подобных ситуаций. В заявлении подчёркнуто, что нынешнее руководство ФИФА утратило доверие не только УЕФА, но и всей футбольной семьи.

Ранее ФИФА официально анонсировала создание компании FIFA Forward Enterprise с участием частных инвесторов, но после жёсткой реакции УЕФА и угроз бойкота ЧМ глава организации Джанни Инфантино пообещал не реализовывать проект.

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