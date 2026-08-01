Гол Даку помог "Рубину" одержать победу над "Акроном"

Голами за казанский клуб отличились правый защитник Андерсон Арройо и форвард Мирлинд Даку. За тольяттинцев мяч забил правый вингер Арсений Дмитриев.
Чемпионат России
2 тур
Голы: Дмитриев, 29 - Арройо, 15, Даку, 19.
"Акрон": Гудиев, Роча (Бардыбахин, 62), Бокоев, Фернандес, Эсковаль, Джурасович (Хосонов, 81), Лончар, Марадишвили (Бистрович, 62), Беншимол (Аревало, 84), Тедич, Дмитриев (Железнов, 84).
"Рубин": Ставер, Тесленко, Нижегородов (Мальдонадо, 64), Вуячич, Арройо (Кабутов, 82), Безруков (Кузнецов, 72), Самошников (Игнатьев, 64), Грипши (Йочич, 72), Сааведра, Ходжа, Даку.
Предупреждения: Даку, 44, Вуячич, 48, Бистрович, 69.