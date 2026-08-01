Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2026/27
Акрон
1 - 2 1 2
РубинЗавершен
ЦСКА
16:15
Крылья СоветовНе начат
Динамо Мх
18:30
ЛокомотивНе начат
Балтика
20:45
ДинамоНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2026/27
Ленинградец
0 - 0 0 0
Сочи1 тайм
Нефтехимик
18:00
ТекстильщикНе начат
Спартак Кострома
19:30
ЕнисейНе начат

Гол Даку помог "Рубину" одержать победу над "Акроном"

"Рубин" одержал победу над "Акроном" во втором туре РПЛ со счетом 2:1.
Фото: ФК "Рубин"
Голами за казанский клуб отличились правый защитник Андерсон Арройо и форвард Мирлинд Даку. За тольяттинцев мяч забил правый вингер Арсений Дмитриев.

Чемпионат России

2 тур

Голы: Дмитриев, 29 - Арройо, 15, Даку, 19.

"Акрон": Гудиев, Роча (Бардыбахин, 62), Бокоев, Фернандес, Эсковаль, Джурасович (Хосонов, 81), Лончар, Марадишвили (Бистрович, 62), Беншимол (Аревало, 84), Тедич, Дмитриев (Железнов, 84).

"Рубин": Ставер, Тесленко, Нижегородов (Мальдонадо, 64), Вуячич, Арройо (Кабутов, 82), Безруков (Кузнецов, 72), Самошников (Игнатьев, 64), Грипши (Йочич, 72), Сааведра, Ходжа, Даку.

Предупреждения: Даку, 44, Вуячич, 48, Бистрович, 69.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 3
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится