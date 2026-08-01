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ЦСКА - "Крылья Советов": стартовые составы на матч 2-го тура РПЛ

ЦСКА и "Крылья Советов" объявили стартовые составы на матч 2-го тура РПЛ.
Фото: официальный сайт РПЛ
Сегодня, 1 августа, состоится матч в рамках второго тура Российской Премьер-Лиги между московским ЦСКА и самарскими "Крыльями Советов". Встреча пройдет на стадионе "ВЭБ Арена". Стартовый свисток прозвучит в 16:15 по московскому времени.

После первого тура чемпионата "армейцы" занимают 6-е место в турнирной таблице, набрав 3 очка. Самарцы располагаются на 11-й строчке с 1 баллом в своем активе.

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