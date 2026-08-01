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"Балтика" подписала французского защитника - источник

Футболист подписал контракт с калининградским клубом.
Фото: ФК "Гренобль"
По информации источника, Лорис Муйоколо успешно прошел медосмотр и подписал контракт с "Балтикой" до лета 2029 года.

Футболист выступал за французский "Гренобль" с конца августа 2024 года. В прошедшем сезоне за клуб защитник провел 27 матчей и забил 3 гола в Лиге 2. Трансферная стоимость 25-летнего футболиста по версии сайта Transfermarkt составляет 1,2 миллиона евро.

Источник: Telegram-канал "Инсайды от Карпа"

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