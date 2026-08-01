По информации источника, Лорис Муйоколо успешно прошел медосмотр и подписал контракт с "Балтикой" до лета 2029 года.
Футболист выступал за французский "Гренобль" с конца августа 2024 года. В прошедшем сезоне за клуб защитник провел 27 матчей и забил 3 гола в Лиге 2. Трансферная стоимость 25-летнего футболиста по версии сайта Transfermarkt составляет 1,2 миллиона евро.
Источник: Telegram-канал "Инсайды от Карпа"
"Балтика" подписала французского защитника - источник
Футболист подписал контракт с калининградским клубом.
Фото: ФК "Гренобль"