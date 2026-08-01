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Губерниев: Инфантино провалился как политик, сделав ставку не на ту корову

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в беседе с Rusfootball.info высказался о президенте ФИФА Джанни Инфантино.
Фото: Global Look Press
"История со сближением с окружением Трампа сыграла большую шутку с Инфантино - он поставил не на ту корову. Думаю, его конец близок. Но если ему каким-то образом удастся остаться, то это будут настоящие чудеса. Как политик он потерпел поражение. Но как ни крути, чемпионат мира в США принес организации 15 миллиардов долларов, вот здесь его нужно похвалить. Как зарабатывать деньги он точно знает", – сказал Губерниев.

Ранее Джанни Инфантино официально подтвердил, что проект FIFA Forward Enterprise, предполагавший создание новой коммерческой структуры ФИФА, не будет реализован из-за разногласий среди членов организации.

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