Губерниев: Инфантино провалился как политик, сделав ставку не на ту корову

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в беседе с Rusfootball.info высказался о президенте ФИФА Джанни Инфантино.

Фото: Global Look Press

"История со сближением с окружением Трампа сыграла большую шутку с Инфантино - он поставил не на ту корову. Думаю, его конец близок. Но если ему каким-то образом удастся остаться, то это будут настоящие чудеса. Как политик он потерпел поражение. Но как ни крути, чемпионат мира в США принес организации 15 миллиардов долларов, вот здесь его нужно похвалить. Как зарабатывать деньги он точно знает", – сказал Губерниев.



Ранее Джанни Инфантино официально подтвердил, что проект FIFA Forward Enterprise, предполагавший создание новой коммерческой структуры ФИФА, не будет реализован из-за разногласий среди членов организации.