Первак - о слухах про Даку в "Спартаке": его немного переоценивают

"Даку уже долго играет в России, поэтому это можно считать хорошим приобретением. Но мы ещё посмотрим, как он впишется в "Спартак". Даку немного переоценивают, как и вообще всё.Звёзды к нам не едут, звёздами мы здесь кого-то локально считаем. Какая Даку звезда? Назовём его звездой Албании", - сказал Первак "Советский спорт".
Мирлинд Даку защищает цвета казанского "Рубина" с июля 2023 года. В минувшем сезоне на его счету 29 матчей, 11 голов и 1 голевая передача. Действующее соглашение албанского форварда с клубом рассчитано до лета 2029 года.
Ранее в СМИ появлялась информация о том, что "Спартак" договорился с игроком об условиях личного контракта.