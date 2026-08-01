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Первак - о слухах про Даку в "Спартаке": его немного переоценивают

Бывший генеральный директор "Спартака" Юрий Первак высказался о возможном переходе Мирлинда Даку в московский клуб.
Фото: ФК "Рубин"
Юрий Первак заявил, что Мирлинд Даку будет являться хорошим приобретением для "Спартака".

"Даку уже долго играет в России, поэтому это можно считать хорошим приобретением. Но мы ещё посмотрим, как он впишется в "Спартак". Даку немного переоценивают, как и вообще всё.
Звёзды к нам не едут, звёздами мы здесь кого-то локально считаем. Какая Даку звезда? Назовём его звездой Албании", - сказал Первак "Советский спорт".

Мирлинд Даку защищает цвета казанского "Рубина" с июля 2023 года. В минувшем сезоне на его счету 29 матчей, 11 голов и 1 голевая передача. Действующее соглашение албанского форварда с клубом рассчитано до лета 2029 года.

Ранее в СМИ появлялась информация о том, что "Спартак" договорился с игроком об условиях личного контракта.

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