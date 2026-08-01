"Отталкиваемся от своей игры". Главный тренер "Крыльев Советов" Булатов - перед матчем с ЦСКА

Мы попытаемся использовать свои скоростные качества. Отталкиваемся от своей игры и ищем противоядие против действий соперника", - цитирует Булатова клубная пресс-служба.
Матч второго тура Российской Премьер-Лиги между столичным ЦСКА и самарскими "Крыльями Советов" состоится сегодня, 1 августа, в Москве. Игра пройдет на стадионе "ВЭБ Арена", стартовый свисток прозвучит в 16:15 по московскому времени. Главным арбитром встречи назначен Евгений Буланов из Саранска.
Напомним, в первом туре чемпионата команда Сергея Булатова сыграла на выезде вничью с московским "Динамо" (0:0).