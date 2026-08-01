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"Отталкиваемся от своей игры". Главный тренер "Крыльев Советов" Булатов - перед матчем с ЦСКА

Главный тренер "Крыльев Советов" Сергей Булатов поделился мыслями перед игрой против ЦСКА во 2-м туре РПЛ.
Фото: ФК "Крылья Советов"
"Аналитики у нас работают хорошо. Они угадали состав соперника. Мы готовим свою игру, свои идеи, контратаки. Прежде всего, наш соперник — очень быстрый.

Мы попытаемся использовать свои скоростные качества. Отталкиваемся от своей игры и ищем противоядие против действий соперника", - цитирует Булатова клубная пресс-служба.

Матч второго тура Российской Премьер-Лиги между столичным ЦСКА и самарскими "Крыльями Советов" состоится сегодня, 1 августа, в Москве. Игра пройдет на стадионе "ВЭБ Арена", стартовый свисток прозвучит в 16:15 по московскому времени. Главным арбитром встречи назначен Евгений Буланов из Саранска.

Напомним, в первом туре чемпионата команда Сергея Булатова сыграла на выезде вничью с московским "Динамо" (0:0).

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