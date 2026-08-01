Обухов рассказал, какого форварда может подписать "Спартак" вместо Даку

"Отличным вариантом для "Спартака" было бы подписание Шомуродова. Он нападающий с большим опытом игры за границей, большой профессионал и футболист высокого уровня. Элдор очень хорошо знает наш чемпионат. Шомуродов однозначно помог бы "Спартаку", - сказал Обухов "РБ Спорту".
Элдор Шомуродов перешел в "Башакшехир" из "Ромы" в начале 2026 года. Ранее нападающий выступал за турецкий клуб на правах аренды. На его счету 34 матча, 22 гола и 5 результативных передач в турецкой Суперлиге. Трансферная стоимость 31-летнего футболиста по версии сайта Transfermarkt составляет 7 миллионов евро.
Шомуродов выступал за "Ростов" с 2017 по 2020 год.