Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2026/27
Акрон
0 - 0 0 0
Рубин1 тайм
ЦСКА
16:15
Крылья СоветовНе начат
Динамо Мх
18:30
ЛокомотивНе начат
Балтика
20:45
ДинамоНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2026/27
Ленинградец
16:00
СочиНе начат
Нефтехимик
18:00
ТекстильщикНе начат
Спартак Кострома
19:30
ЕнисейНе начат

Обухов рассказал, какого форварда может подписать "Спартак" вместо Даку

Бывший игрок "Спартака" Владимир Обухов рассказал, какой нападающий поможет красно-белым.
Фото: ФК "Башакшехир"
Владимир Обухов считает, что Элдор Шомуродов пригодился бы московскому клубу

"Отличным вариантом для "Спартака" было бы подписание Шомуродова. Он нападающий с большим опытом игры за границей, большой профессионал и футболист высокого уровня. Элдор очень хорошо знает наш чемпионат. Шомуродов однозначно помог бы "Спартаку", - сказал Обухов "РБ Спорту".

Элдор Шомуродов перешел в "Башакшехир" из "Ромы" в начале 2026 года. Ранее нападающий выступал за турецкий клуб на правах аренды. На его счету 34 матча, 22 гола и 5 результативных передач в турецкой Суперлиге. Трансферная стоимость 31-летнего футболиста по версии сайта Transfermarkt составляет 7 миллионов евро.

Шомуродов выступал за "Ростов" с 2017 по 2020 год.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится