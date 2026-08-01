По информации источника, Андрей Лунев получил травму икроножной мышцы на тренировке. Восстановление футболиста должно занять 3-4 недели. Отмечается, что игрок получал такое же повреждение в прошлом сезоне.
Лунев выступает в составе московского "Динамо" с начала июля 2024 года. В первом туре нового сезона Российской Премьер-Лиги голкипер вышел на поле в стартовом составе и отыграл матч на ноль. Соглашение футболиста с бело-голубыми рассчитано до конца июня 2027 года. Трансферная стоимость 34-летнего игрока по версии сайта Transfermarkt составляет 800 тысяч евро.
Лунев получил серьезную травму перед матчем с "Балтикой" - источник
Голкипер пропустит около месяца из-за повреждения.
Фото: ФК "Динамо"