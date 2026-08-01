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"Слишком много уважения к соперникам". Тренер "Акрона" - о поражении "Рубину"

Главный тренер "Акрона" Срджан Благоевич прокомментировал поражение в матче 2-го тура РПЛ от "Рубина" (1:2).
Фото: ФК "Акрон"
"Опять пропустили два легких гола.

Слишком много уважения испытываем к соперникам. Не знаю, почему.

Это мне точно не понравилось. Голы, которые мы пропустили, — это подарки для соперника. После этого начали играть, как договаривались. Можно сказать, контролировали игру, забрали мяч. По-моему, второй тайм провели намного лучше. Не могу сказать, что доминировали, но контролировали ход матча. К сожалению, не получилось забить еще", - сказал Благоевич в эфире "Матч ТВ".

Сегодня, 1 августа, состоялся матч между тольяттинским "Акроном" и казанским "Рубином" в рамках второго тура Российской Премьер-Лиги. Встреча проходила на стадионе "Солидарность Самара Арена" и завершилась поражением команды Срджана Благоевича со счетом 1:2. В составе хозяев поля забитым мячом отличился крайний нападающий Арсений Дмитриев.

Напомним, это поражение стало вторым подряд для красно-черных в двух стартовых турах чемпионата России в сезоне 2026/2027. Ранее "Акрон" разгромно проиграл у себя дома "Зениту" (0:5).

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