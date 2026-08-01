Завершился матч второго тура Российской Премьер-Лиги, в котором тольяттинский "Акрон" принимал у себя дома казанский "Рубин". Игра проходила на стадионе "Солидарность Самара Арена" и завершилась победой гостей со счетом 2:1. В составе выигрывшей команды забитыми мячами отличились защитник Андерсон Арройо и форвард Мирлинд Даку.
После игры футболисты "Рубина" окружили заплакавшего Даку, подняли на руки и начали его качать. Вероятно, игрок провел свой последний матч за команду.
Напомним, ранее в прессе сообщалось, что контракт албанского форварда выкупит московский "Спартак".
Игроки "Рубина" попрощались с Даку
Нападающему устроили проводы.
Фото: скриншот трансляции матча