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Игроки "Рубина" попрощались с Даку

Нападающему устроили проводы.
Фото: скриншот трансляции матча
Завершился матч второго тура Российской Премьер-Лиги, в котором тольяттинский "Акрон" принимал у себя дома казанский "Рубин". Игра проходила на стадионе "Солидарность Самара Арена" и завершилась победой гостей со счетом 2:1. В составе выигрывшей команды забитыми мячами отличились защитник Андерсон Арройо и форвард Мирлинд Даку.

После игры футболисты "Рубина" окружили заплакавшего Даку, подняли на руки и начали его качать. Вероятно, игрок провел свой последний матч за команду.

Напомним, ранее в прессе сообщалось, что контракт албанского форварда выкупит московский "Спартак".

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