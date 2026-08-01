"Для нас это потеря". Грипши высказался о, вероятно, последнем матче Даку за "Рубин"

Полузащитник "Рубина" Назми Грипши ответил, стал ли матч против "Акрона" во 2-м туре РПЛ последним за казанскую команду для нападающего Мирлинда Даку.

Фото: скриншот трансляции





Для нас это потеря, Даку — важный игрок для команды.

Если переход состоится, то для него это возможность попробовать себя на более высоком уровне", - сказал Грипши в эфире "Матч ТВ".



Матч второго тура Российской Премьер-Лиги между "Акроном" и "Рубином" проходил в Самаре сегодня, 1 августа. Игра на "Солидарность Самара Арене" завершилась победой гостей со счетом 2:1. Победный мяч забил албанский форвард казанцев Мирлинд Даку.



Ранее в прессе сообщалось, что нападающий согласовал условия контракта и близок к переходу в московский " "Это был последний матч Даку за " Рубин "? Не знаю, но думаю, что да.Если переход состоится, то для него это возможность попробовать себя на более высоком уровне", - сказал Грипши в эфире "Матч ТВ".Матч второго тура Российской Премьер-Лиги между "Акроном" и "Рубином" проходил в Самаре сегодня, 1 августа. Игра на "Солидарность Самара Арене" завершилась победой гостей со счетом 2:1. Победный мяч забил албанский форвард казанцев Мирлинд Даку.Ранее в прессе сообщалось, что нападающий согласовал условия контракта и близок к переходу в московский " Спартак ".

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