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Махачкалинское "Динамо" и "Локомотив" объявили составы на матч 2-го тура РПЛ

Стали известны стартовые составы махачкалинского "Динамо" и "Локомотива".

"Динамо" Махачкала и столичный "Локомотив" встретятся сегодня, 1 августа, в рамках второго тура чемпионата России. Матч пройдет на стадионе "Анжи-Арена" в Каспийске и начнется в 18:30 по московскому времени.

В первом туре махачкалинцы одержали в гостях волевую победу над воронежским "Факелом" (2:1). Команда Михаила Галактионова стартовала в новом сезоне РПЛ с ничьей на своем поле с грозненским "Ахматом" (1:1).

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