В "Рубине" сообщили, что клуб будет искать игроков не только на позицию Даку

"Мы будем искать игроков не только на позицию Даку, а на разные позиции. Но у нас возникла ситуация, что на многих позициях у нас нет игроков с необходимым гражданством.
Нам предстоит очень плотный график. Сегодня была первая из восьми игр, которые предстоит провести в ближайший месяц. Вы сами понимаете, что при подобном графике риск травм увеличивается, поэтому очень важно иметь игроков в резерве. Кроме того, много футболистов покинули команду", - сказал Артига.
Во втором туре Российской Премьер-Лиги казанский "Рубин" переиграл на выезде тольяттинский "Акрон". Команды встречались на стадионе "Солидарность Самара Арена", матч завершился со счетом 2:1. В составе гостей забитыми мячами отметились защитник Андерсон Арройо и нападающий Мирлинд Даку, у хозяев поля забил вингер Арсений Дмитриев.
Напомним, в первом туре чемпионата подопечные Франка Артиги проиграли на своем поле вице-чемпиону России "Краснодару" (1:3), играя большую часть матча в меньшинстве.
Источник: "Матч ТВ"