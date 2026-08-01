В "Рубине" сообщили, что клуб будет искать игроков не только на позицию Даку

Главный тренер "Рубина" Франк Артига заявил, что команде нужны новые игроки.

Фото: ФК "Рубин"

"Мы будем искать игроков не только на позицию Даку, а на разные позиции. Но у нас возникла ситуация, что на многих позициях у нас нет игроков с необходимым гражданством.