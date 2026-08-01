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В "Рубине" сообщили, что клуб будет искать игроков не только на позицию Даку

Главный тренер "Рубина" Франк Артига заявил, что команде нужны новые игроки.
Фото: ФК "Рубин"
"Мы будем искать игроков не только на позицию Даку, а на разные позиции. Но у нас возникла ситуация, что на многих позициях у нас нет игроков с необходимым гражданством.

Нам предстоит очень плотный график. Сегодня была первая из восьми игр, которые предстоит провести в ближайший месяц. Вы сами понимаете, что при подобном графике риск травм увеличивается, поэтому очень важно иметь игроков в резерве. Кроме того, много футболистов покинули команду", - сказал Артига.

Во втором туре Российской Премьер-Лиги казанский "Рубин" переиграл на выезде тольяттинский "Акрон". Команды встречались на стадионе "Солидарность Самара Арена", матч завершился со счетом 2:1. В составе гостей забитыми мячами отметились защитник Андерсон Арройо и нападающий Мирлинд Даку, у хозяев поля забил вингер Арсений Дмитриев.

Напомним, в первом туре чемпионата подопечные Франка Артиги проиграли на своем поле вице-чемпиону России "Краснодару" (1:3), играя большую часть матча в меньшинстве.

Источник: "Матч ТВ"

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