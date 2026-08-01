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"Локомотив" поменял вратаря после гола махачкалинского "Динамо"

Капитан "железнодорожников" получил повреждение.
Фото: ФК "Локомотив"
В эти минуты проходит матч между махачкалинским "Динамо" и московским "Локомотивом". Игра проходит на "Анжи Арене" в Каспийске, на данный момент счет ничейный - 1:1. На гол вингера гостей Вадима Ракова хозяева поля ответили точным ударом нападающего Миро.

Отметим, на 60-й минуте "железнодорожники" вынуждены были поменять получившего травму капитана команды и голкипера Антона Митрюшкина. Вместо него на поле вышел Илья Лантратов.

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