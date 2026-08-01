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"Грех жаловаться". Игрок "Крыльев Советов" высказался о результате матча с ЦСКА

Полузащитник "Крыльев Советов" Максим Витюгов высказался после матча с ЦСКА (1:1) во 2-м туре РПЛ.
Фото: ПФК "Крылья Советов"
- Расскажите про свой забитый гол. Как это было?

- Хорошо выкатили мне, осталось только в дальний попасть. Повезло.

- Почему сегодня ничья, а не победа для "Крыльев"?

- Потому что в концовке 5 в 3 не смогли разыграть. Но в целом, грех жаловаться. У ЦСКА тоже были моменты. 1:1 - закономерный результат.

- То, что "Крылья" - самая возрастная команда РПЛ - это плюс или минус?

- Сложно сказать. Это цифры. В футбол играют люди. На этом не стоит делать акцент, - передаёт слова игрока корреспондент Rusfootball.info. Дмитрий Плотников.

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