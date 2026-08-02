- В последние 20 минут прижали "Краснодар" и были лучше - почему так не сыграли с самого начала?
- Это опыт, ребят. Год не в Премьер-Лиге и, к сожалению, забывается темп, с которым нужно играть в РПЛ.
- Вам льстит, что "Факел" прижал экс-чемпиона к штрафной?
- Мы можем играть на равных с любым соперником - я об этом сказал ребятам. Главное - делать это уверенно и смело. Функционально команда готова, все прекрасно. Помимо двух забитых мячей и нереализованного пенальти у нас были моменты, которые хотели бы реализовать.
- Вы рассматриваете подписание Дзюбы?
- Я Артема уважаю - мне нравится, как он играл, его человеческие взгляды. Вопрос о приглашении нужно задавать спортивному отделу.
- Вы бы хотели видеть его в команде?
- Не готов сейчас ответить на этот вопрос. У нас есть горящие позиции, которые нужно усилить. Ряд игроков, которых нам предлагали, мы вынуждены отвергать, потому что места у нас ограничены.
- Сколько трансферов вы ожидаете?
- Был бы рад, если бы мы усилились тремя новичками. Один игрок у нас приехал, он в Воронеже. Это иностранец, - передаёт слова Василенко корреспондент Rusfootball.info.
Наставник "Факела" - о возможном подписании Дзюбы: мне нравятся его человеческие взгляды
Главный тренер "Факела" Олег Василенко дал комментарий после поединка с "Краснодаром" (2:3) в рамках второго тура РПЛ.
Фото: ФК "Факел"