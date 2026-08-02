Наставник "Факела" - о возможном подписании Дзюбы: мне нравятся его человеческие взгляды

Главный тренер "Факела" Олег Василенко дал комментарий после поединка с "Краснодаром" (2:3) в рамках второго тура РПЛ.

Фото: ФК "Факел"

- Это опыт, ребят. Год не в Премьер-Лиге и, к сожалению, забывается темп, с которым нужно играть в РПЛ.- Мы можем играть на равных с любым соперником - я об этом сказал ребятам. Главное - делать это уверенно и смело. Функционально команда готова, все прекрасно. Помимо двух забитых мячей и нереализованного пенальти у нас были моменты, которые хотели бы реализовать.- Я Артема уважаю - мне нравится, как он играл, его человеческие взгляды. Вопрос о приглашении нужно задавать спортивному отделу.- Не готов сейчас ответить на этот вопрос. У нас есть горящие позиции, которые нужно усилить. Ряд игроков, которых нам предлагали, мы вынуждены отвергать, потому что места у нас ограничены.- Был бы рад, если бы мы усилились тремя новичками. Один игрок у нас приехал, он в Воронеже. Это иностранец, - передаёт слова Василенко корреспондент